Утрехт - Дифферданж: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Утрехт
Утрехт
3:3
Первый матч 1:2

Утрехт - Дифферданж: 25 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дифферданж
Дифферданж
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2013, 20:30 МСК
25.07.2013, 20:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Утрехт
мин
14
Янссен
Виллем Янссен
6
Махер
Адам Махер
1
Йенсен
Давид Йенсен
32
Черны
Вацлав Черны
10
Густафсон
Симон Густафсон
17
Клайбер
Шон Клайбер
5
Гувара
Леон Гувара
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
Запасные
2
ван дер Маарел
Марк ван дер Маарел
-
20
Труп
Джованни Труп
-
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
15
Штридер
Рико Штридер
-
19
Йостен
Патрик Йостен
-

События

Матч окончен 3:3

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 20:30
Утрехт
3 : 3
Дифферданж
25.07.2013 25 июля 2013 чт 20:30
Утрехт
3
Дифферданж
3
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Дифферданж
2 : 1
Утрехт
18.07.2013 18 июля 2013 чт 20:30
Дифферданж
2
Утрехт
1

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