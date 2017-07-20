Матч завершен
Утрехт
Утрехт
Клайбер 17
Янссен 76
Лабиад 83
3:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 20:30 МСК
20.07.2017, 20:30 МСК
четверг
Составы
Утрехт
мин
-
Лабиад
Закария Лабиад
83'
83'
90
-
Янссен
Виллем Янссен
76'
76'
90
-
Клайбер
Шон Клайбер
17'
17'
90
Валлетта
мин
-
Мифсуд
Михаэль Мифсуд
90
-
Зерафа
Джозеф Зерафа
90