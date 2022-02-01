Уругвай - Венесуэла: 01 февраля 2022 смотреть онлайн

Уругвай
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Уругвай - Венесуэла: 01 февраля 2022 смотреть онлайн

Венесуэла
Отбор ЧМ. Южная Америка, 16 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

16 тур
1 февр. 2022, -:- МСК
1.02.2022, -:- МСК
вторник
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Новости

«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице
#Оскар Табарес
28 марта 2020, 18:29
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
#Луис Суарес
10 июля 2019, 13:00
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес
24 июня 2019, 19:51
# Новости матча
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
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09 октября 2020, 10:24
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Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23