Уругвай - Парагвай: 28 июня 2021 смотреть онлайн

Уругвай
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Уругвай - Парагвай: 28 июня 2021 смотреть онлайн

Парагвай
Кубок Америки, 5 тур

Кубок Америки,

5 тур
28 июня 2021, -:- МСК
28.06.2021, -:- МСК
понедельник
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Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице
#Оскар Табарес
28 марта 2020, 18:29
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
#Луис Суарес
10 июля 2019, 13:00
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес
24 июня 2019, 19:51
Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
#Кубок Америки
20 июня 2019, 19:50
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
#Оскар Табарес
15 июня 2019, 14:39
# Новости матча
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
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09 октября 2020, 10:24
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Бразилия постоянно проигрывала Парагваю по пенальти. Теперь серия прервана
28 июня 2019, 11:50
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48