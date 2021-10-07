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Отбор ЧМ. Южная Америка
Уругвай VS Колумбия
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Уругвай - Колумбия: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Уругвай
-:-
Уругвай - Колумбия: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Колумбия
Отбор ЧМ. Южная Америка, 11 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
11 тур
7 окт. 2021, -:- МСК
7.10.2021, -:- МСК
четверг
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Прошлые матчи
13.11.2020
13 нояб. 2020
пт
23:30
Колумбия
0 : 3
Уругвай
13.11.2020
13 нояб. 2020
пт
23:30
Колумбия
0
Уругвай
3
Новости
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице
#Оскар Табарес
28 марта 2020, 18:29
Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
#Луис Суарес
10 июля 2019, 13:00
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
#
Новости матча
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
1
09 октября 2020, 10:24
1
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35