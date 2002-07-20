Уралан - Зенит: 19 июля 2002 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
3:3

Уралан - Зенит: 19 июля 2002 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
19 июля 2002, 23:00 МСК
19.07.2002, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 3:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Зенит
5 : 1
Уралан
23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Зенит
5
Уралан
1
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Уралан
1 : 0
Зенит
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Уралан
1
Зенит
0
09.08.2002 09 авг. 2002 пт 23:00
Зенит
2 : 1
Уралан
09.08.2002 09 авг. 2002 пт 23:00
Зенит
2
Уралан
1
19.07.2002 19 июля 2002 пт 23:00
Уралан
3 : 3
Зенит
19.07.2002 19 июля 2002 пт 23:00
Уралан
3
Зенит
3
22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Уралан
0 : 2
Зенит
22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Уралан
0
Зенит
2
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Зенит
3 : 0
Уралан
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Зенит
3
Уралан
0
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Уралан
0 : 0
Зенит
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Уралан
0
Зенит
0
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Зенит
2 : 0
Уралан
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Зенит
2
Уралан
0
02.10.1998 02 окт. 1998 пт 23:00
Уралан
0 : 3
Зенит
02.10.1998 02 окт. 1998 пт 23:00
Уралан
0
Зенит
3
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Зенит
2 : 1
Уралан
16.06.1998 16 июня 1998 вт 23:00
Зенит
2
Уралан
1

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