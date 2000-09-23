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Уралан VS Зенит
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Уралан - Зенит: 22 сентября 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
0:2
Уралан - Зенит: 22 сентября 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
22 сент. 2000, 23:00 МСК
22.09.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Зенит
5 : 1
Уралан
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Зенит
5
Уралан
1
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Уралан
1 : 0
Зенит
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Уралан
1
Зенит
0
09.08.2002
09 авг. 2002
пт
23:00
Зенит
2 : 1
Уралан
09.08.2002
09 авг. 2002
пт
23:00
Зенит
2
Уралан
1
19.07.2002
19 июля 2002
пт
23:00
Уралан
3 : 3
Зенит
19.07.2002
19 июля 2002
пт
23:00
Уралан
3
Зенит
3
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Уралан
0 : 2
Зенит
22.09.2000
22 сент. 2000
пт
23:00
Уралан
0
Зенит
2
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Зенит
3 : 0
Уралан
07.06.2000
07 июня 2000
ср
23:00
Зенит
3
Уралан
0
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Уралан
0 : 0
Зенит
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Уралан
0
Зенит
0
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Зенит
2 : 0
Уралан
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Зенит
2
Уралан
0
02.10.1998
02 окт. 1998
пт
23:00
Уралан
0 : 3
Зенит
02.10.1998
02 окт. 1998
пт
23:00
Уралан
0
Зенит
3
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Зенит
2 : 1
Уралан
16.06.1998
16 июня 1998
вт
23:00
Зенит
2
Уралан
1
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