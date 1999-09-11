Уралан - Жемчужина: 10 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
1:1

Уралан - Жемчужина: 10 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
10 сент. 1999, 23:00 МСК
10.09.1999, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Уралан
1 : 1
Жемчужина
10.09.1999 10 сент. 1999 пт 23:00
Уралан
1
Жемчужина
1
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Жемчужина
0 : 0
Уралан
28.05.1999 28 мая 1999 пт 23:00
Жемчужина
0
Уралан
0
30.10.1998 30 окт. 1998 пт -:-
Жемчужина
2 : 6
Уралан
30.10.1998 30 окт. 1998 пт -:-
Жемчужина
2
Уралан
6
30.06.1998 30 июня 1998 вт 23:00
Уралан
2 : 0
Жемчужина
30.06.1998 30 июня 1998 вт 23:00
Уралан
2
Жемчужина
0