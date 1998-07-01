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Уралан VS Жемчужина
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Уралан - Жемчужина: 30 июня 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
2:0
Уралан - Жемчужина: 30 июня 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
30 июня 1998, 23:00 МСК
30.06.1998, 23:00 МСК
вторник
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Прогнозы
События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Уралан
1 : 1
Жемчужина
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Уралан
1
Жемчужина
1
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Жемчужина
0 : 0
Уралан
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Жемчужина
0
Уралан
0
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Жемчужина
2 : 6
Уралан
30.10.1998
30 окт. 1998
пт
-:-
Жемчужина
2
Уралан
6
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Уралан
2 : 0
Жемчужина
30.06.1998
30 июня 1998
вт
23:00
Уралан
2
Жемчужина
0