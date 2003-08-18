Матч завершен
Уралан
Элиста
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
17 авг. 2003, 23:00 МСК
17.08.2003, 23:00 МСК
воскресенье
Составы