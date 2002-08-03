Уралан - Москва: 02 августа 2002 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
1:0

Уралан - Москва: 02 августа 2002 смотреть онлайн

Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 авг. 2002, 23:00 МСК
2.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.07.2003 11 июля 2003 пт 23:00
Москва
1 : 1
Уралан
11.07.2003 11 июля 2003 пт 23:00
Москва
1
Уралан
1
26.06.2003 26 июня 2003 чт 23:00
Уралан
1 : 0
Москва
26.06.2003 26 июня 2003 чт 23:00
Уралан
1
Москва
0
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Уралан
1 : 0
Москва
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Уралан
1
Москва
0
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Москва
2 : 2
Уралан
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Москва
2
Уралан
2