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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
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Легкая атлетика
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РПЛ
Уралан VS Москва
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Уралан - Москва: 02 августа 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
1:0
Уралан - Москва: 02 августа 2002 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
2 авг. 2002, 23:00 МСК
2.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
11.07.2003
11 июля 2003
пт
23:00
Москва
1 : 1
Уралан
11.07.2003
11 июля 2003
пт
23:00
Москва
1
Уралан
1
26.06.2003
26 июня 2003
чт
23:00
Уралан
1 : 0
Москва
26.06.2003
26 июня 2003
чт
23:00
Уралан
1
Москва
0
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Уралан
1 : 0
Москва
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Уралан
1
Москва
0
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Москва
2 : 2
Уралан
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Москва
2
Уралан
2