Матч завершен
Уралан
Элиста
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
19 сент. 1998, 23:00 МСК
19.09.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы