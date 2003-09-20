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РПЛ
Уралан VS Рубин
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Уралан - Рубин: 19 сентября 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
1:1
Уралан - Рубин: 19 сентября 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
19 сент. 2003, 23:00 МСК
19.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Уралан
1 : 1
Рубин
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
Уралан
1
Рубин
1
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Рубин
0 : 0
Уралан
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Рубин
0
Уралан
0
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Леон Мусаев перешел в «Рубин». Контракт – на пять лет
29 января, 17:25
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05