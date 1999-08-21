Уралан - Локомотив НН: 20 августа 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
3:0

Уралан - Локомотив НН: 20 августа 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
20 авг. 1999, 23:00 МСК
20.08.1999, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

04.08.2000 04 авг. 2000 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 0
Уралан
04.08.2000 04 авг. 2000 пт 23:00
Локомотив НН
2
Уралан
0
29.04.2000 29 апр. 2000 сб 23:00
Уралан
0 : 0
Локомотив НН
29.04.2000 29 апр. 2000 сб 23:00
Уралан
0
Локомотив НН
0
20.08.1999 20 авг. 1999 пт 23:00
Уралан
3 : 0
Локомотив НН
20.08.1999 20 авг. 1999 пт 23:00
Уралан
3
Локомотив НН
0
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 2
Уралан
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1
Уралан
2