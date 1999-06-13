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Уралан VS Локомотив
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Уралан - Локомотив: 12 июня 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
0:1
Уралан - Локомотив: 12 июня 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
12 июня 1999, 23:00 МСК
12.06.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Локомотив
6 : 0
Уралан
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Локомотив
6
Уралан
0
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Уралан
1 : 2
Локомотив
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Уралан
1
Локомотив
2
04.07.2002
04 июля 2002
чт
23:00
Локомотив
1 : 0
Уралан
04.07.2002
04 июля 2002
чт
23:00
Локомотив
1
Уралан
0
12.03.2002
12 марта 2002
вт
-:-
Уралан
0 : 0
Локомотив
12.03.2002
12 марта 2002
вт
-:-
Уралан
0
Локомотив
0
03.11.2000
03 нояб. 2000
пт
-:-
Локомотив
9 : 0
Уралан
03.11.2000
03 нояб. 2000
пт
-:-
Локомотив
9
Уралан
0
26.06.2000
26 июня 2000
пн
23:00
Уралан
0 : 1
Локомотив
26.06.2000
26 июня 2000
пн
23:00
Уралан
0
Локомотив
1
18.09.1999
18 сент. 1999
сб
23:00
Локомотив
1 : 0
Уралан
18.09.1999
18 сент. 1999
сб
23:00
Локомотив
1
Уралан
0
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Уралан
0 : 1
Локомотив
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Уралан
0
Локомотив
1
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Локомотив
3 : 1
Уралан
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Локомотив
3
Уралан
1
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Уралан
1 : 0
Локомотив
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Уралан
1
Локомотив
0
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