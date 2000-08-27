Матч завершен
Уралан
Элиста
1:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
26 авг. 2000, 23:00 МСК
26.08.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы