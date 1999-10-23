Матч завершен
Уралан
Элиста
3:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы