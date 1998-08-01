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Уралан VS Балтика
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Уралан - Балтика: 31 июля 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
2:1
Уралан - Балтика: 31 июля 1998 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
31 июля 1998, 23:00 МСК
31.07.1998, 23:00 МСК
пятница
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Прогнозы
События
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Уралан
2 : 1
Балтика
31.07.1998
31 июля 1998
пт
23:00
Уралан
2
Балтика
1
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Балтика
1 : 1
Уралан
17.04.1998
17 апр. 1998
пт
23:00
Балтика
1
Уралан
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25