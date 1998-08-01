Уралан - Балтика: 31 июля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
2:1

Уралан - Балтика: 31 июля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
31 июля 1998, 23:00 МСК
31.07.1998, 23:00 МСК
пятница
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События

Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Уралан
2 : 1
Балтика
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Уралан
2
Балтика
1
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Балтика
1 : 1
Уралан
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Балтика
1
Уралан
1

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