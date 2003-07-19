Матч завершен
Уралан
Элиста
2:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 июля 2003, 23:00 МСК
18.07.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы