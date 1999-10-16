Матч завершен
Уралан
Элиста
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
15 окт. 1999, 23:00 МСК
15.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы