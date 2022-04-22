Урал - Уфа: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Уфа: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
22 апр. 2022, -:- МСК
22.04.2022, -:- МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0
Уфа
0
03.03.2021 03 марта 2021 ср 12:00
Уфа
3 : 0
Урал
03.03.2021 03 марта 2021 ср 12:00
Уфа
3
Урал
0
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1
Урал
2
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:30
Уфа
1 : 1
Урал
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:30
Уфа
1
Урал
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3
Уфа
2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
4
Урал
1
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1
Уфа
1
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 11:30
Уфа
2
Урал
0
29.07.2017 29 июля 2017 сб 15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017 29 июля 2017 сб 15:00
Урал
1
Уфа
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Уфа
1 : 0
Урал
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Уфа
1
Урал
0
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:30
Урал
2 : 0
Уфа
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:30
Урал
2
Уфа
0
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 12:00
Урал
1 : 0
Уфа
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 12:00
Урал
1
Уфа
0
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 16:00
Уфа
0 : 1
Урал
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 16:00
Уфа
0
Урал
1
08.05.2015 08 мая 2015 пт 16:30
Урал
1 : 1
Уфа
08.05.2015 08 мая 2015 пт 16:30
Урал
1
Уфа
1
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 11:00
Уфа
0 : 1
Урал
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 11:00
Уфа
0
Урал
1
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 17:00
Уфа
0 : 2
Урал
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 17:00
Уфа
0
Урал
2
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 16:00
Урал
4 : 0
Уфа
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 16:00
Урал
4
Уфа
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Урал
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 16:00
Уфа
0
Урал
1

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