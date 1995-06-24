Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
23 июня 1995, 23:00 МСК
23.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы