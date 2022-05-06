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Урал VS Спартак
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Урал - Спартак: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Спартак: 06 мая 2022 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско
Прошлые матчи
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5
Урал
1
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2
Спартак
2
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Урал
0
Спартак
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Спартак
1
Урал
2
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Урал
0 : 1
Спартак
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Урал
0
Спартак
1
07.03.2019
07 марта 2019
чт
17:00
Урал
1 : 0
Спартак
07.03.2019
07 марта 2019
чт
17:00
Урал
1
Спартак
0
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Спартак
1 : 1
Урал
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Спартак
1
Урал
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1
Урал
2
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Урал
2 : 1
Спартак
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Урал
2
Спартак
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2
Урал
0
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Спартак
1 : 0
Урал
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Спартак
1
Урал
0
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Урал
0 : 1
Спартак
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Урал
0
Спартак
1
12.05.2016
12 мая 2016
чт
17:00
Урал
0 : 1
Спартак
12.05.2016
12 мая 2016
чт
17:00
Урал
0
Спартак
1
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
0 : 1
Урал
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
0
Урал
1
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
Спартак
2 : 0
Урал
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
Спартак
2
Урал
0
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
Урал
2 : 0
Спартак
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
Урал
2
Спартак
0
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
19:30
Спартак
0 : 1
Урал
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
19:30
Спартак
0
Урал
1
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
Урал
0
Спартак
2
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Спартак
3 : 0
Урал
27.09.1996
27 сент. 1996
пт
23:00
Спартак
3
Урал
0
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Урал
0 : 2
Спартак
14.05.1996
14 мая 1996
вт
23:00
Урал
0
Спартак
2
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Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
#Леонид Федун
21 июня, 16:29
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