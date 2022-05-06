Урал - Спартак: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Спартак: 06 мая 2022 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
6 мая 2022, -:- МСК
6.05.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5
Урал
1
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2
Спартак
2
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Урал
0
Спартак
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Спартак
1
Урал
2
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
Урал
0 : 1
Спартак
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
Урал
0
Спартак
1
07.03.2019 07 марта 2019 чт 17:00
Урал
1 : 0
Спартак
07.03.2019 07 марта 2019 чт 17:00
Урал
1
Спартак
0
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Спартак
1 : 1
Урал
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 19:30
Спартак
1
Урал
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Спартак
1
Урал
2
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Урал
2 : 1
Спартак
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Урал
2
Спартак
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2
Урал
0
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
Спартак
1 : 0
Урал
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 19:30
Спартак
1
Урал
0
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Урал
0 : 1
Спартак
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Урал
0
Спартак
1
12.05.2016 12 мая 2016 чт 17:00
Урал
0 : 1
Спартак
12.05.2016 12 мая 2016 чт 17:00
Урал
0
Спартак
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
0 : 1
Урал
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
0
Урал
1
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 20:00
Спартак
2 : 0
Урал
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 20:00
Спартак
2
Урал
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 12:30
Урал
2 : 0
Спартак
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 12:30
Урал
2
Спартак
0
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 19:30
Спартак
0 : 1
Урал
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 19:30
Спартак
0
Урал
1
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
Урал
0
Спартак
2
27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Спартак
3 : 0
Урал
27.09.1996 27 сент. 1996 пт 23:00
Спартак
3
Урал
0
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Урал
0 : 2
Спартак
14.05.1996 14 мая 1996 вт 23:00
Урал
0
Спартак
2

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