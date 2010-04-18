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Урал VS Салют
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Урал - Салют: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Урал - Салют: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 5 тур
ФНЛ,
5 тур
Россия
18 апр. 2010, 14:00 МСК
18.04.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Салют
0 : 1
Урал
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Салют
0
Урал
1
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Урал
2 : 0
Салют
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Урал
2
Салют
0
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Салют
1 : 1
Урал
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Салют
1
Урал
1
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
14:00
Урал
0 : 0
Салют
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
14:00
Урал
0
Салют
0
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Урал
1 : 0
Салют
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Урал
1
Салют
0
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Салют
2 : 0
Урал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Салют
2
Урал
0
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Салют
3 : 1
Урал
05.10.2008
05 окт. 2008
вс
18:00
Салют
3
Урал
1
14.06.2008
14 июня 2008
сб
14:00
Урал
2 : 0
Салют
14.06.2008
14 июня 2008
сб
14:00
Урал
2
Салют
0
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
#
Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
28 февраля, 20:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
25 февраля, 12:53
Матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за мороза
21 февраля, 18:02
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36