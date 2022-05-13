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Урал VS Рубин
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Урал - Рубин: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Рубин: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
13 мая 2022, -:- МСК
13.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0
Рубин
1
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Рубин
1
Урал
1
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:00
Урал
1 : 2
Рубин
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:00
Урал
1
Рубин
2
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0
Урал
0
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2
Рубин
1
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1
Урал
0
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
Урал
1 : 1
Рубин
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
Урал
1
Рубин
1
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Рубин
0
Урал
1
06.04.2017
06 апр. 2017
чт
17:00
Урал
2 : 1
Рубин
06.04.2017
06 апр. 2017
чт
17:00
Урал
2
Рубин
1
18.03.2017
18 марта 2017
сб
14:00
Урал
1 : 0
Рубин
18.03.2017
18 марта 2017
сб
14:00
Урал
1
Рубин
0
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
3 : 1
Урал
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
3
Урал
1
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
17:00
Урал
0
Рубин
1
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
Рубин
1
Урал
2
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Рубин
2 : 1
Урал
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Рубин
2
Урал
1
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
Урал
1
Рубин
3
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
Рубин
1 : 0
Урал
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
Рубин
1
Урал
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
12:30
Урал
0
Рубин
3
17.07.2011
17 июля 2011
вс
14:00
Урал
0(5) : 0(6)
Рубин
17.07.2011
17 июля 2011
вс
14:00
Урал
0(5)
Рубин
0(6)
Новости
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
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03 мая, 19:55
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175
11 мая, 12:40
«Рубин» и «Сочи» лишились шансов на выступление в Лиге чемпионов
10 мая, 21:02