Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
1 сент. 1996, 23:00 МСК
1.09.1996, 23:00 МСК
воскресенье
Составы