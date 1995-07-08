Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
7 июля 1995, 23:00 МСК
7.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы