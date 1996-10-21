Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
20 окт. 1996, 23:00 МСК
20.10.1996, 23:00 МСК
воскресенье
Составы