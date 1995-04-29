Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
28 апр. 1995, 23:00 МСК
28.04.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы