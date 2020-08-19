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Урал VS Локомотив
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Урал - Локомотив: 21 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
3:1
Урал - Локомотив: 21 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
21 июля 1992, 23:00 МСК
21.07.1992, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
23
Мариу
Жоау Мариу
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
59
Миранчук
Алексей Миранчук
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
19
Эдер
Эдер
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
30
Медведев
Никита Медведев
-
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Идову
Брайан Идову
-
34
Магкеев
Станислав Магкеев
-
4
Серкейра
Мурило Серкейра
-
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
-
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
67
Тугарев
Роман Тугарев
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Урал
1
Локомотив
1
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Урал
0 : 1
Локомотив
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Урал
0
Локомотив
1
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4
Урал
0
22.05.2019
22 мая 2019
ср
18:30
Локомотив
1 : 0
Урал
22.05.2019
22 мая 2019
ср
18:30
Локомотив
1
Урал
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
Урал
2
Локомотив
2
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1
Урал
2
12.03.2018
12 марта 2018
пн
17:00
Урал
0 : 2
Локомотив
12.03.2018
12 марта 2018
пн
17:00
Урал
0
Локомотив
2
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
2
Урал
1
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
Урал
1
Локомотив
2
02.05.2017
02 мая 2017
вт
18:45
Локомотив
2 : 0
Урал
02.05.2017
02 мая 2017
вт
18:45
Локомотив
2
Урал
0
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Локомотив
1
Урал
1
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Локомотив
2
Урал
2
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
17:00
Урал
1 : 3
Локомотив
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
17:00
Урал
1
Локомотив
3
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
15:00
Урал
2 : 0
Локомотив
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
15:00
Урал
2
Локомотив
0
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
Локомотив
1
Урал
0
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:30
Локомотив
3 : 0
Урал
22.03.2014
22 марта 2014
сб
15:30
Локомотив
3
Урал
0
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
17:15
Урал
0
Локомотив
3
20.10.1996
20 окт. 1996
вс
23:00
Урал
2 : 1
Локомотив
20.10.1996
20 окт. 1996
вс
23:00
Урал
2
Локомотив
1
20.05.1996
20 мая 1996
пн
23:00
Локомотив
5 : 1
Урал
20.05.1996
20 мая 1996
пн
23:00
Локомотив
5
Урал
1
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Локомотив
0 : 1
Урал
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Локомотив
0
Урал
1
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В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
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«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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