Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
16 июня 1995, 23:00 МСК
16.06.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы