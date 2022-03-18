Урал - Химки: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Химки: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко

Прошлые матчи

02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1
Урал
0
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3
Химки
1
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
Урал
1 : 3
Химки
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
Урал
1
Химки
3
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0
Урал
0
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1
Химки
0
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5
Химки
2
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3
Урал
1
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
Химки
1 : 1
Урал
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
Химки
1
Урал
1
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0
Химки
2

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