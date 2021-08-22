Урал - Динамо: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Динамо: 22 августа 2021 смотреть онлайн

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22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2
Урал
2
10.08.2020 10 авг. 2020 пн 17:00
Урал
0 : 2
Динамо
10.08.2020 10 авг. 2020 пн 17:00
Урал
0
Динамо
2
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2
Динамо
1
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2
Урал
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Динамо
4
Урал
0
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 17:30
Урал
1
Динамо
1
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 17:30
Урал
2
Динамо
2
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
Динамо
0
Урал
1
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1 : 1
Динамо
07.03.2016 07 марта 2016 пн 14:30
Урал
1
Динамо
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 17:00
Динамо
1 : 0
Урал
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 17:00
Динамо
1
Урал
0
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2
Динамо
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 0
Урал
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
2
Урал
0
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3
Урал
0
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1
Динамо
4
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Динамо
2 : 0
Урал
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
Динамо
2
Урал
0
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Урал
1 : 4
Динамо
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Урал
1
Динамо
4
17.09.1995 17 сент. 1995 вс 23:00
Урал
0 : 2
Динамо
17.09.1995 17 сент. 1995 вс 23:00
Урал
0
Динамо
2
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Динамо
3 : 0
Урал
12.05.1995 12 мая 1995 пт 23:00
Динамо
3
Урал
0
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Урал
1 : 1
Динамо
19.07.1994 19 июля 1994 вт 23:00
Урал
1
Динамо
1
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
6 : 0
Урал
27.04.1994 27 апр. 1994 ср 23:00
Динамо
6
Урал
0

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