Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:4
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
9 июля 1996, 23:00 МСК
9.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы