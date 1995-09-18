Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
17 сент. 1995, 23:00 МСК
17.09.1995, 23:00 МСК
воскресенье
Составы