Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 мая 1995, 23:00 МСК
26.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы