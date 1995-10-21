Матч завершен
Урал
Екатеринбург
6:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
21 окт. 1995, -:- МСК
21.10.1995, -:- МСК
суббота
Составы