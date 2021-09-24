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Урал VS Арсенал
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Урал - Арсенал: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Арсенал: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
24 сент. 2021, -:- МСК
24.09.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Прошлые матчи
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2
Арсенал
0
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1
Урал
0
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1
Арсенал
3
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
17:00
Урал
2(5) : 2(4)
Арсенал
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
17:00
Урал
2(5)
Арсенал
2(4)
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1
Урал
1
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:00
Арсенал
2 : 2
Урал
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:00
Арсенал
2
Урал
2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Урал
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Арсенал
0
Урал
0
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Урал
1 : 0
Арсенал
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Урал
1
Арсенал
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2
Арсенал
1
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1
Арсенал
1
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
Арсенал
2
Урал
2
10.03.2017
10 марта 2017
пт
19:00
Арсенал
2 : 0
Урал
10.03.2017
10 марта 2017
пт
19:00
Арсенал
2
Урал
0
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1
Арсенал
1
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1
Урал
2
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
Урал
1
Арсенал
0
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«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
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#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
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24 апреля, 15:51