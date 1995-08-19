Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 авг. 1995, 23:00 МСК
18.08.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы