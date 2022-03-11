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Урал VS Ахмат
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Урал - Ахмат: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Ахмат: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Урал
1
Ахмат
1
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2
Урал
0
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0
Урал
0
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3
Ахмат
0
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1
Урал
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2
Ахмат
1
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
16:30
Ахмат
0 : 0
Урал
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
16:30
Ахмат
0
Урал
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
Урал
2
Ахмат
0
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
5
Урал
2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Урал
1
Ахмат
4
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:00
Ахмат
1
Урал
1
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3
Ахмат
3
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ахмат
1
Урал
3
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0
Ахмат
1
14.03.2014
14 марта 2014
пт
16:00
Урал
2 : 1
Ахмат
14.03.2014
14 марта 2014
пт
16:00
Урал
2
Ахмат
1
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1
Урал
1
Новости
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля, 12:43
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
03 апреля, 19:54
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
#
Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55