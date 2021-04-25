Урал - Ахмат: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
-:-

Урал - Ахмат: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2
Урал
0
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0
Урал
0
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019 21 июля 2019 вс 14:00
Урал
3
Ахмат
0
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1
Урал
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2
Ахмат
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0 : 0
Урал
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 16:30
Ахмат
0
Урал
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 14:00
Урал
2
Ахмат
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5
Урал
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 12:00
Урал
1
Ахмат
4
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:00
Ахмат
1
Урал
1
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 17:00
Урал
3
Ахмат
3
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1
Урал
3
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0
Ахмат
1
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2 : 1
Ахмат
14.03.2014 14 марта 2014 пт 16:00
Урал
2
Ахмат
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1
Урал
1

Новости

«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол
#Юрий Нагайцев
13 марта, 23:12
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Зенит» прервал серию из четырех подряд ничейных матчей с «Ахматом»
1
13 марта, 18:32
1
«Зенит» разгромил «Ахмат». Отрыв от ЦСКА вырос до пяти очков
1
13 марта, 18:21
1
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Ахмат» проиграл ЦСКА и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 7 встреч
06 марта, 15:54
Рондон забил «Ахмату» с пенальти. Это его первый гол за ЦСКА
06 марта, 14:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00