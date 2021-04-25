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РПЛ
Урал VS Ахмат
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Урал - Ахмат: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Ахмат: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Прошлые матчи
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Ахмат
2
Урал
0
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0
Урал
0
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3
Ахмат
0
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019
11 марта 2019
пн
17:30
Ахмат
1
Урал
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2
Ахмат
1
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
16:30
Ахмат
0 : 0
Урал
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
16:30
Ахмат
0
Урал
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
Урал
2 : 0
Ахмат
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
14:00
Урал
2
Ахмат
0
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
5
Урал
2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Урал
1
Ахмат
4
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:00
Ахмат
1 : 1
Урал
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:00
Ахмат
1
Урал
1
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3
Ахмат
3
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ахмат
1
Урал
3
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0
Ахмат
1
14.03.2014
14 марта 2014
пт
16:00
Урал
2 : 1
Ахмат
14.03.2014
14 марта 2014
пт
16:00
Урал
2
Ахмат
1
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1
Урал
1
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол
#Юрий Нагайцев
13 марта, 23:12
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Зенит» прервал серию из четырех подряд ничейных матчей с «Ахматом»
1
13 марта, 18:32
1
«Зенит» разгромил «Ахмат». Отрыв от ЦСКА вырос до пяти очков
1
13 марта, 18:21
1
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Ахмат» проиграл ЦСКА и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 7 встреч
06 марта, 15:54
Рондон забил «Ахмату» с пенальти. Это его первый гол за ЦСКА
06 марта, 14:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00