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Уотфорд VS Арсенал
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Уотфорд - Арсенал: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Уотфорд
Уотфорд
-:-
Уотфорд - Арсенал: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
5 марта 2022, 18:00 МСК
5.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уотфорд
мин
11
Масина
Адам Масина
32
Наварро
Марк Наварро
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
31
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
18
Грэй
Андре Грэй
10
Педро
Жуан Педро
7
Philip Zinckernagel
Philip Zinckernagel
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
-
12
Сема
Кен Сема
-
3
Нгакия
Жереми Нгакия
-
0
Mason Barrett
Mason Barrett
-
52
Daniel Phillips
Daniel Phillips
-
44
Joseph Hungbo
Joseph Hungbo
-
49
K. Crichlow
K. Crichlow
-
40
Sam Dalby
Sam Dalby
-
Главный тренер
Хейден Маллинс
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Арсенал
3 : 2
Уотфорд
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Арсенал
3
Уотфорд
2
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2 : 2
Арсенал
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:30
Уотфорд
2
Арсенал
2
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
Уотфорд
0 : 1
Арсенал
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
Уотфорд
0
Арсенал
1
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Арсенал
2 : 0
Уотфорд
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Арсенал
2
Уотфорд
0
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Арсенал
3 : 0
Уотфорд
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Арсенал
3
Уотфорд
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Уотфорд
2 : 1
Арсенал
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Уотфорд
2
Арсенал
1
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Арсенал
1 : 2
Уотфорд
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Арсенал
1
Уотфорд
2
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1 : 3
Арсенал
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Уотфорд
1
Арсенал
3
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Арсенал
4 : 0
Уотфорд
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Арсенал
4
Уотфорд
0
13.03.2016
13 марта 2016
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Уотфорд
13.03.2016
13 марта 2016
вс
16:30
Арсенал
1
Уотфорд
2
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Уотфорд
0 : 3
Арсенал
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
19:30
Уотфорд
0
Арсенал
3
Новости
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
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07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
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03 июня, 15:29
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06 мая, 23:55
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06 мая, 23:08
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06 мая, 10:39
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
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