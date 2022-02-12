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Унион VS Боруссия
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Унион - Боруссия: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Унион
Берлин
-:-
Унион - Боруссия: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
12 февр. 2022, -:- МСК
12.02.2022, -:- МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
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Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
25
Ленц
Кристофер Ленц
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
7
Гогиа
Акаки Гогиа
-
23
Гисельман
Нико Гисельман
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
14
Авонийи
Тайво Авонийи
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
Боруссия
2 : 0
Унион
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
Боруссия
2
Унион
0
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
Унион
2 : 1
Боруссия
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
Унион
2
Боруссия
1
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5
Унион
0
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3
Боруссия
1
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Боруссия
3 : 2
Унион
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Боруссия
3
Унион
2
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Боруссия
1 : 1
Унион
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Боруссия
1(3)
Унион
1
Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
13 апреля, 11:22
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13