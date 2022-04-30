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Унион VS Гройтер Фюрт
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Унион - Гройтер Фюрт: 30 апреля 2022 смотреть онлайн
Унион
Берлин
-:-
Унион - Гройтер Фюрт: 30 апреля 2022 смотреть онлайн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
30 апр. 2022, -:- МСК
30.04.2022, -:- МСК
суббота
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Унион
мин
1
Люте
Андреас Люте
25
Ленц
Кристофер Ленц
31
Кнохе
Робин Кнохе
5
Фридрих
Марвин Фридрих
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
28
Триммель
Кристофер Триммель
6
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
10
Крузе
Макс Крузе
24
Муса
Петар Муса
Запасные
20
Кариус
Лорис Кариус
-
7
Гогиа
Акаки Гогиа
-
23
Гисельман
Нико Гисельман
-
18
Эндо
Кэита Эндо
-
33
Грисбек
Себастьян Грисбек
-
27
Бекер
Шеральдо Бекер
-
36
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
14
Авонийи
Тайво Авонийи
-
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
-
Главный тренер
Урс Фишер
Гройтер Фюрт
мин
30
S. Burchert
S. Burchert
18
M. Meyerhofer
M. Meyerhofer
4
Maximilian Bauer
Maximilian Bauer
15
S. Ernst
S. Ernst
33
P. Seguin
P. Seguin
37
J. Green
J. Green
16
Håvard Nielsen
Håvard Nielsen
14
H. N. Sarpei
H. N. Sarpei
10
B. Hrgota
B. Hrgota
Запасные
27
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
40
J. Leweling
J. Leweling
-
1
Marius Funk
Marius Funk
-
2
Simon Asta
Simon Asta
-
21
T. Tillman
T. Tillman
-
19
Dickson Abiama
Dickson Abiama
-
7
Robin Kehr
Robin Kehr
-
29
Elias Kratzer
Elias Kratzer
-
8
Marijan Ćavar
Marijan Ćavar
-
Главный тренер
Франк Крамер
Новости
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Он лучше всех в Европе исполняет стандарты, а по выходным подрабатывает татуировщиком
#Кристофер Триммель
13 июня 2020, 20:20
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая 2020, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая 2020, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая 2020, 19:10
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
#
Новости матча
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт
10 апреля, 18:28
Левандовски пятый сезон подряд забивает за «Баварию» не менее 40 голов
17 мая 2020, 20:11