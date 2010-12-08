Матч завершен
Юнайтед оф Манчестер
Бери
0:4
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 дек. 2010, 22:45 МСК
8.12.2010, 22:45 МСК
среда
Составы