Матч завершен
Украина
0:2
Матч завершен
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
16 июня 2016, 19:00 МСК
16.06.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы