Матч завершен
Украина
0:1
Матч завершен
Польша
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
21 июня 2016, 19:00 МСК
21.06.2016, 19:00 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы