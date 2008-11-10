Матч завершен
Уимблдон
Лондон
1:4
Матч завершен
Уикомб Уондерерс
Хай-Вайкомб
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
10 нояб. 2008, -:- МСК
10.11.2008, -:- МСК
понедельник
Составы