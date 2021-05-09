Уфа - Зенит: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Зенит: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

Прошлые матчи

26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6
Уфа
0
09.03.2020 09 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020 09 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0
Уфа
0
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1
Зенит
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
Зенит
2 : 1
Уфа
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
Зенит
2
Уфа
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
Уфа
0 : 2
Зенит
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
Уфа
0
Зенит
2
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1
Зенит
2
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
Зенит
3
Уфа
0
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
Зенит
2
Уфа
0
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Уфа
0 : 0
Зенит
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Уфа
0
Зенит
0
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Зенит
1 : 1
Уфа
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Зенит
1
Уфа
1
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
Уфа
0
Зенит
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Уфа
1 : 1
Зенит
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Уфа
1
Зенит
1
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Уфа
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:00
Зенит
1
Уфа
0

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