Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Сердар Азмун
Месут Озил
Федор Чалов
Квинси Промес
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Непал
Австралия
Китай
Англия
Болгария
Бразилия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Краснодар
Зенит
Ростов
Реал
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Уфа VS Зенит
Поделиться:
Уфа - Зенит: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Зенит: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Прошлые матчи
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6
Уфа
0
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0
Уфа
0
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1
Зенит
0
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:30
Зенит
2 : 1
Уфа
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:30
Зенит
2
Уфа
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
Уфа
0 : 2
Зенит
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
Уфа
0
Зенит
2
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1
Зенит
2
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3
Уфа
0
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
Зенит
2
Уфа
0
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Уфа
0 : 0
Зенит
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Уфа
0
Зенит
0
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Зенит
1 : 1
Уфа
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Зенит
1
Уфа
1
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
Уфа
0
Зенит
1
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Зенит
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Уфа
1
Зенит
1
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Уфа
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
Зенит
1
Уфа
0
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
#
Новости матча
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04
Дзюба в матче с ЦСКА не забил второй пенальти в РПЛ подряд
17 марта, 21:39
ЦСКА выиграл у «Зенита» один матч из последних 15
17 марта, 17:33