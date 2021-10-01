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РПЛ
Уфа VS Урал
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Уфа - Урал: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Урал: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Прошлые матчи
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0
Уфа
0
03.03.2021
03 марта 2021
ср
12:00
Уфа
3 : 0
Урал
03.03.2021
03 марта 2021
ср
12:00
Уфа
3
Урал
0
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1
Урал
2
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
Уфа
1 : 1
Урал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
Уфа
1
Урал
1
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3
Уфа
2
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
4
Урал
1
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1
Уфа
1
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
Уфа
2
Урал
0
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1
Уфа
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Уфа
1 : 0
Урал
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Уфа
1
Урал
0
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:30
Урал
2 : 0
Уфа
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:30
Урал
2
Уфа
0
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
12:00
Урал
1 : 0
Уфа
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
12:00
Урал
1
Уфа
0
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Урал
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
Уфа
0
Урал
1
08.05.2015
08 мая 2015
пт
16:30
Урал
1 : 1
Уфа
08.05.2015
08 мая 2015
пт
16:30
Урал
1
Уфа
1
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
Уфа
0 : 1
Урал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
Уфа
0
Урал
1
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
17:00
Уфа
0 : 2
Урал
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
17:00
Уфа
0
Урал
2
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4 : 0
Уфа
02.10.2012
02 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4
Уфа
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Урал
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
16:00
Уфа
0
Урал
1
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂
#Спартак
18 апреля, 22:54
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» – он не побеждает в чемпионате три матча подряд
3
01 мая, 18:36
3